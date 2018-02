Paulo Neto com participação menos assídua

Paulo Neto vai iniciar a nova temporada de ralis disputando novamente a categoria das duas rodas motrizes aos comandos de um Citroën DS3 R3T. Um carro que o piloto de Sintra pretende melhorar em termos de fiabiliade.

Mais uma vez acompanhado por Vítor Hugo, Paulo Neto não se compromete para já com a totalidade do campeonato, ainda que garantindo a presença à partida do Rali Serras de Fafe: “Para já vamos estar presentes no início do campeonato, mas este ano a nossa presença poderá ser um pouco diferente dos últimos anos. Não sabemos em que provas estaremos presentes. É provável que estejamos nos Açores, mas por uma questão profissional vai ser tudo definido prova a prova”.

O piloto sintrense esclarece também que “o carro sofreu uma profunda revisão, para debelar os problemas com que nos debatemos em 2017 e que condicionaram bastante a prestação em várias provas. Mas o teste que” realizou recentemente revelou que pode ser “muito competitivo no arranque da temporada”.

Paulo Neto esclarece também que não vai “para Fafe para fazer número, mas sim para tentar por um lugar de relevo e dignificar” os patrocinadores, continuando a integrar a estrutura técnica da P&B Racing.