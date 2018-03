Motociclismo Paulo Gonçalves termina em quinto Abu Dhabi Desert Challenge Por

O português Paulo Gonçalves (Honda) terminou hoje o Abu Dhabi Desert Challenge no quinto posto da categoria das motos, ao concluir a quinta e última etapa no sexto lugar.

Gonçalves terminou a 18 minutos do vencedor, o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), depois de corrida a última tirada do rali, de 218,57 quilómetros cronometrados, com o argentino Kevin Benavides (Honda) no segundo lugar e o britânico Sam Sunderland (KTM), campeão em 2017, a fechar o pódio final.

Nos carros, o checo Martin Prokop (Ford) dominou o rali praticamente desde o início e confirmou hoje a vitória na geral.

O Abu Dhabi Desert Challenge funciona como etapa inaugural da Taça do Mundo de todo o terreno para as motos e a terceira ronda para carros.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar