Motociclismo Paulo Gonçalves sofre uma queda e perde tempo no Abu Dhabi Por

Depois de um dia positivo, Paulo Gonçalves não teve sorte na segunda etapa fo Abu Dhabi Desert Challenge. O piloto português da Honda sofreu uma queda e perdeu tempo.

A tirada até começou bem para ‘Speedy’, mas depois quando estava com um ritmo mais forte, não evitou uma queda quando transpunha uma duna. Gonçalves não ficou muito magoado, mas depois já só conseguiu terminar a etapa na quinta posição.

“Foi mais uma etapa com muitas dunas. Senti-me muito bem no início e tentei ter um ritmo veloz. Apanhei um piloto à minha frente, rodamos muito depressa até que caí numa duna e fiquei preso. Magoei ligeiramente o ombro e até ao fim tive de ir com um pouco mais de calma. O objetivo é acumular quilómetros… e para já estou a dar-me bem”, contou ‘Speedy’ Gonçalves no final da etapa.

Terminando a nove segundos de Sam Sunderland, o vencedor da etapa, o piloto de Esposende segue na quinta posição da classificação geral, agora a 22m11s do líder, que é o australiano da KTM.