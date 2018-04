Motociclismo Paulo Gonçalves quase vence etapa do Merzouga Rally Por

A penúltima etapa do Merzouga Rally viu os três pilotos portugueses presentes terem a sua melhor exibição até ao momento.

Naquela que foi a segunda parte de uma etapa maratina, com 233,3 quilómetros cronometrados, Paulo Gonçalves foi uma das figuras em destaque e esteve mesmo perto de vencer a tirada. O piloto português da Honda esteve bem ao nível da negação, um dos aspetos mais importantes do dia, a par da areia, e terminou a 3m44s do vencedor, o italiano Alessandro Botturi, da Yamaha.

“Esta segunda parte da etapa maratona foi bastante complicada, com areia e dunas, para além de pedras, com algumas parte de trial que nos obrigou a empurrar a moto em alguns locais e me desgastou bastante em termos físicos”, relatou Paulo Gonçalves no final da tirada.

“Andei num ritmo bastante tranquilo e no final havia uma parte complicada de navegação que os pilotos da frente não conseguiram encontrar. Tive um bom ritmo e espero mantê-lo amanhã na última etapa. A equipa está muito concentrada e focada em conseguir o melhor resultado possível”, acrescentou o piloto de Esposende.

Este resultado permitiu a ‘Speedy’ subir para o top dez da classificação geral, ocupando o oitavo posto, atrás de Botturi, e está a 45m39s do líder, o seu companheiro de equipa Joan Barreda Bort, após uma etapa onde António Maio foi 12º – ocupando o 19º lugar da ‘geral’ – e Luís Correia foi 16º.

A prova conclui-se sexta-feira, com um percurso cronometrado de 48,9 km, com partida do tipo motocross (todos em linha) e a passagem pelo Erg Chebbi.