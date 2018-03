Benfica Paulo Gonçalves detido por suspeitas de corrupção Por

O assessor jurídico do Benfica foi detido nesta terça-feira, por suspeita de prática de corrupção. Segundo avança a Sábado, Paulo Gonçalves terá pago subornos a funcionários judiciais, com a finalidade de obter informações constantes de processos judiciais em curso.

Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, foi detido pela Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária, hoje de manhã, por suspeitas de corrupção ativa.

De acordo com a revista Sábado, em causa está uma alegada “rede montada pelo Benfica junto do sistema judicial para recolher informações de processos que corriam, sobretudo, no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa”.

O caso envolve um técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça, também detido pelas autoridades, que recolheria informações do Citius, para encaminhar para Paulo Gonçalves.

As investigações estão relacionadas com alegadas fugas de informação, das autoridades judiciais para o Benfica.

As investigações apontam outros suspeitos, funcionários judiciais e um empresário de futebol, segundo a Sábado.

A Polícia Judiciária “está a realizar buscas em casas particulares, no Benfica e nos tribunais de Guimarães e Fafe”, escreve aquela revista, na sua edição online.

7 PARTILHAS Partilhar Tweetar