Desporto Paulo Fonseca júri no ‘MasterChef Júnior’ ucraniano Por

A fama de Paulo Fonseca em terras ucranianas segue de ‘vento em popa’ e agora o treinador do Shakhtar Donetsk foi convidado especial para ser júri, por um dia, no ‘MasterChef Júnior’ ucraniano.

“Foi uma experiência completamente nova. Nunca tinha participado num projeto destes”, explicou Paulo Fonseca, em declarações ao site do emblema de Donetsk.

O antigo treinador do FC Porto, Braga e Paços de Ferreira referiu que a experiência “foi interessante”.

“Sinceramente, surpreenderam-me”, disse o treinador, dizendo ainda que “as apresentações são simplesmente lindas e a comida é deliciosa”.

As gravações decorreram em Kiev, na capital da Ucrânia e contaram também com a presença do embaixador do Brasil e a embaixadora de Portugal.

Veja as fotos:

11 PARTILHAS Partilhar Tweetar