Motores Patrick Cunha e Jorge Rodrigues prontos para o início de época em Espanha Por

Patrick Cunha e Jorge Rodrigues estão prontos para o novo desafio que ‘abraçaram’ esta época no Campeonato de Espanha de Resistência GT (CER-GT).

Os dois pilotos vão dividir a condução de um Maserati GT4 que será um dos esteios da ofensiva da Veloso Motorsport no CER-GT, a par com as participações de Pedro Barreiros e Nuno Batista num Porsche GT3 Cup e de Edgar Florindo num SEAT Leon TCR.

Será uma competição que terá o seu arranque no próximo fim de semana no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, sendo que visitará depois o traçados de Alcañiz a 19 e 20 de maio, Navarra a 9 e 10 de junho, Jarama a 6 e 7 de outubro e Barcelona a 10 e 11 de novembro,

O Maserati GrandTurismo GT4 é mesmo a grande novidade no seio da equipa liderada por Luís Veloso, com Patrick Cunha a regressar aos GT depois de uma passagem pelos TCR em Portugal, enquanto que Jorge Rodrigues regressa às pistas depois de um ano sabático.

Patrick Cunha mostra-se entusiasmado com o novo desafio: “É bom estar de regresso às provas de GT depois de um ano muito difícil para mim nos TCR em Portugal. O Jorge tinha este carro parado e em conjunto conseguimos montar um projeto interessante, para uma época que se adivinha muito disputada e para a qual estou motivado”.

“Sabemos que esta primeira prova não vai ser fácil, isto porque para além de não conhecermos os adversários, eu no meu caso não conheço ainda o carro e se não conseguirmos fazer nenhum teste antes do fim-de-semana, será nos treinos livres que tomarei contacto com o Maserati. Confio na grande capacidade da Veloso Motorsport para nos ajudar a encontrar rapidamente as melhores afinações e com isso conseguirmos ser competitivos desde a primeira hora”, referiu ainda o piloto de Vieira do Minho.

Já Jorge Rodrigues está motivado para este primeiro embate de 2018: “Estou muito satisfeito por poder voltar às pistas depois de um ano em que estive parado. Esta parceria com o Patrick surgiu em boa hora e vai-nos permitir disputar a totalidade do CER-GT, onde esperamos ter uma palavra a dizer na luta pelas vitórias na Categoria GT4. Estamos motivados e mesmo sabendo que esta primeira prova, uma corrida de duas horas, será como que o nosso primeiro teste a sério, queremos dar o máximo e começar a competição com o pé direito”.