Fórmula 1 Patrão da Sauber com uma grande confiança em Charles Leclerc Por

A chegada da Alfa Romeo à Sauber é um fator importante na equipa Sauber para enfrentar a nova temporada de Fórmula 1, mas para o seu diretor a presença de Charles Leclerc também o é.

O Campeão da Fórmula 2 substitui Pascal Wehrlein na equipa suíça, e Frederic Vasseur não tem dúvidas de que o jovem piloto francês será um dos grandes pilares para que a Sauber deixe o posto de ‘lanterna vermelha’ do atual pelotão da F1, como sucedeu nas últimas temporadas.

“Sigo o Charles desde os seus tempos no Karting com a Merlin. Sempre estive de olho na sua progressão. Campeão GP3 com a ART em 2016, Campeão de F2 no ano passado, mas infelizmente não connosco. Estou contente por tê-lo, já que se trata do primeiro piloto que tive nos escalões de acesso que recupero para a Fórmula 1. Isso permite ter uma relação de proximidade completamente diferente do que pude ter com um piloto que tem cinco anos de carreira”, salienta o diretor da equipa Sauber.

Vasseur, que viu numerosos futuros campeões passarem pela ‘sua’ ART Grand Prix, considera que Leclerc possui as qualidades para se destacar dos seus adversários: “É alguém que vi progredir, que compreendo bem, que consigo gerir bem, no qual tenho plena confiança. Isso satisfaz-me muito. Humanamente é um rapaz dócil, bem maduro, que não tem malícia, que sabe estar bem no seu lugar, suficientemente exigente e também carismático. Tem a capacidade para fazer todos acompanharem o seu projeto”.