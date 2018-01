Nas Notícias Passos renuncia ao mandato de deputado em fevereiro Por

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, comunicou aos parlamentares sociais-democratas que renunciará ao mandato de deputado em fevereiro, depois do congresso do PSD.

É a saída de cena de Passos Coelho, que abandona a Assembleia da República depois das eleições que colocam frente a frente Pedro Santana Lopes e Rui Rio.

As diretas decorrem no próximo sábado, mas a data do adeus ao ex-primeiro-ministro também já foi marcada pelo próprio (e comunicada aos restantes deputados sociais-democratas).

É uma saída de cena discreta e de forma bem preparada.

Pedro Passos Coelho foi primeiro-ministro, passou para a oposição, deixou de intervir nos debates no Parlamento e abandona agora a vida ativa, sendo certo, porém, que este adeus não será, necessariamente, definitivo.

