Passadeiras chinesas molham peões que tentam atravessar no sinal vermelho (com vídeo)

A polícia de trânsito chinesa instalou um novo sistema para punir quem atravessar a rua com sinal vermelho. Instalado dos dois lados das passadeiras, os peões são molhados por um jato de água caso tentem seguir sem o sinal estar verde. Veja o vídeo.

O sistema consiste em cinco postes amarelos fixos no chão, dos dois lados da passadeira, ligados ao sistema de tráfego e que emitem um jato de água sempre que alguém for detetado a tentar atravessar a rua com o sinal vermelho.

Além dos jatos de água, os postes emitem também um sinal luminoso – verde ou vermelho, como no semáforo – e estão equipados com um sistema de voz que dá conta do momento oportuno para atravessar.

Com o reconhecimento facial também instalado, quem for apanhado a transgredir a lei vê a sua fotografia exposta pela cidade.

Veja o vídeo que mostra este sistema em ação.





