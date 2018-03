Nas Notícias Páscoa mais quente e sem chuva Por

Contrariamente às previsões anteriores, a chuva não se vai fazer neste domingo de Páscoa, onde o céu estará “geralmente pouco nublado” e as temperaturas vão aumentar. Nos arquipélagos da Madeira e Açores a chuva continuará a cair, ainda que “fraca” ou sob a forma de “aguaceiros”.

Segundo as informações da meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo de Páscoa vai contar com uma “subida da temperatura” em Portugal Continental, onde o céu estará “geralmente pouco nublado”, podendo haver períodos em as nuvens são mais intensas, especialmente na região norte.

É também esperada a “formação de geada” nas regiões do interior norte e centro.

De resto, de norte a sul do país, a temperatura máxima vai aumentar, acompanhada por um vento “em geral fraco”.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores, o IPMA antecipa “períodos de céu muito nublado com abertas” com “aguaceiros”.

Na Madeira, o céu será “geralmente muito nublado”, com “períodos de chuva fraca a partir do início da manhã, temporariamente moderada durante a tarde e passando gradualmente a regime de aguaceiros”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 1,5 a 2,5 metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro passando a ondas sueste com um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

