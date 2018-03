Nas Notícias Páscoa com chuva e mau tempo Por

O fim de semana de Páscoa terá chuva, vento e frio, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O agravamento das condições do tempo ocorre a partir de amanhã e prolonga-se pelo resto da semana.

“Vamos ter uma alternância de massas de ar polar e massas de ar tropical, com períodos de chuva ou aguaceiros. Nos dias 29 e 30 [quinta e sexta-feira], vamos ter queda de neve em quotas abaixo dos 1.000 metros. Este cenário vai prolongar-se pelo menos até domingo de Páscoa”, referiu à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Os períodos de chuva vão ser mais frequentes nas zonas norte e centro do que nas regiões do sul.

“No sábado vamos ter uma oscilação, ou seja, uma pequena subida de dois a três graus e no domingo mantêm-se assim. Uma vez que estamos na reta final de março, as temperaturas estão abaixo dos valores normais para esta altura do ano”, salientou a meteorologista.

A chuva começa a cair de forma fraca no Minho e irá estender-se para as restantes regiões a partir desta quarta-feira.

