Pascal Wehrlein regressa ao DTM

Sem perspetivas de integrar uma equipa competitiva na Fórmula 1 em 2018, Pascal Wehrlein decidiu ‘regressar às origens’, ou seja; ao Campeonato Alemão de Carros de Turismo.

Ao mesmo tempo que anunciou a renovação de contrato para o DTM com Gary Paffett, Paul di Resta, Edoardo Mortara e Lucas Auer, a Mercedes fez saber que o alemão de 23 anos, ex-piloto da Sauber na F1, voltava a fazer parte das suas fileiras na competição agora dirigida por Gerhard Berger.

Agradecido à Sauber pela temporada de 2017 na Fórmula 1, Wehrlein vai reencontrar um universo que lhe é familiar, e onde competiu pela primeira vez em 2013, substituindo então Ralf Schumacher. Dois anos mais tarde tornou-se no mais jovem campeão do DTM, ao conseguir o título com a equipa HWA, colecionando dois triunfos e cinco pódios.

“Tenho recordações maravilhosas da minha entrada no DTM, e não apenas do título. Também do belo espírito de equipa existente na Mercedes. Tenho seguido o campeonato com atenção desde que fui para a F1 (com a Manor, em 2016). Apercebi-me de uma série de provas. Muitas coisas que mudara desde a última corrida que fiz, mas adoo os desafios e estou ansioso por guiar o novo carro”, reagiu Pascal Wehrlein.