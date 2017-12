Economia Partidos aprovam isenção de IVA sem fazerem contas ao impacto fiscal Por

Os partidos que votaram a favor da isenção de IVA para eles não têm qualquer ideia do impacto que a medida terá na receita fiscal.

De acordo com o Público, PSD, PS, BE, PCP e PEV alteraram a lei do financiamento partidário para beneficiarem de uma total isenção de IVA, garantindo para os mesmos partidos um regime fiscal mais favorável do que o das IPSS, sem fazerem contas ao impacto que a medida terá na receita do IVA.

Questionado pelo Parlamento ao final de quarta-feira (dia 20), véspera de aprovarem as polémicas alterações à lei de financiamento dos partidos, o Ministério das Finanças teve de responder que… não tinha tempo para responder.

Na quinta-feira, dia 21, cinco partidos (PSD, PS, BE, PCP e PEV) aprovaram uma isenção total de IVA para os partidos, quando nem sequer sabem qual o impacto da medida na receita fiscal.

9 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!