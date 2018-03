Benfica “Acabou a paródia que tem sido instalada à conta do Benfica”, garante Vieira Por

Luís Filipe Vieira surgiu na sala de imprensa do Estádio da Luz, este sábado, após a vitória do Benfica sobre o Desportivo das Aves, para comentar os recentes casos judiciais que têm envolvido o clube.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, surgiu na sala de conferências do Estádio da Luz para fazer uma comunicação aos sócios e adeptos benfiquistas, a quem garante que “nunca, tanto eu como a minha direção, manchou a honra do Benfica”.

“Tudo o que se tem passado nos últimos tempos é sobejamente conhecido e infelizmente fomos vítimas de um ataque feito sem precedentes em Portugal. Violaram o nosso espaço e privacidade, anos e anos de uma empresa com dimensão mundial. Até hoje nada sucede e nada sabemos”, sublinhou o líder encarnado.

Luís Filipe Vieira reforçou que os recentes episódios mancharam a marca do clube, apelando também à união do universo benfiquista.

“Hoje temos a nossa marca manchada, porque no nosso país não há algo que permite defender-se. Qualquer cidadão tem direito do sigilo e isso não existiu no Benfica. Havia casos em que chegavam primeiro que as autoridades. Benfiquistas devem estar unidos – alguns têm feito o jogo do nosso adversário. Estou muito determinado e nada tememos. Vamos enfrentar tudo até às últimas consequências”, referiu.

O líder encarnado, exige, por isso, um “tratamento igual” a quem manchou a instituição e reforçou o “projeto e futuro do clube em todas as vertentes”.

“No dia que em que sair entregarei o clube aos benfiquistas para que tenham orgulho no clube. Acreditamos na justiça mas na clubite não. Quem puser em causa o nome do Benfica iremos agir criminalmente. Acabou a paródia que tem sido instalada à conta do Benfica. A partir de segunda o Benfica tem um gabinete de crise instalado”, rematou.

27 PARTILHAS Partilhar Tweetar