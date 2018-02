Nas Notícias Parlamento rejeita saída do Acordo Ortográfico Por

O Parlamento negou uma proposta do PCP para que Portugal se desvinculasse do Acordo Ortográfico de 1990. A ideia comunista foi rejeitada com os votos do PSD, PS, BE e CDS.

Apesar de dois deputados do CDS-PP (Filipe Lobo d’Avila e Ilda Araújo Novo) terem votado ao lado do PCP e do PEV, a proposta não avançou.

No entanto, os deputados, na sua generalidade, manifestaram o desejo de ver esta matéria aperfeiçoada.

Citada pela agência Lusa, Ana Mesquita, do PCP, revelou que o acordo poderá “transformar-se num atoleiro cujas consequências se desconhecem”.

Além disso, a deputada comunista explica que, como está, o Acordo Ortográfico mais não é quem uma “imposição legislativa desligada da realidade concreta e da comunidade”.

O PCP critica ainda aquilo que chama de “experimentalismo ortográfico”.

Anteriormente, o Governo português já tinha tomado uma posição.

Ainda em 2017, o ministro dos Negócios Estrangeiros português tinha afastado a possibilidade de saída do Acordo Ortográfico.

O Acordo Ortográfico está em vigor em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, faltando ratificar em Angola e Moçambique.

