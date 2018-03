Desporto “Parabéns pela tua vitória”, disse José Sá ao árbitro Por

O castigo do Conselho de Disciplina (CD), de dois jogos de suspensão, permitiu conhecer as palavras que José Sá dirigiu ao árbitro, levando Bruno Paixão a mostrar-lhe o cartão vermelho.

O CD da Federação Portuguesa de Futebol puniu o guarda-redes do FC Porto, expulso já após o apito final do jogo em Paços de Ferreira (derrota dos dragões por 1-0), com dois jogos de suspensão e multa de 1148 euros.

“Muitos parabéns pela excelente vitória que conseguiste aqui, tu e a tua equipa”, afirmou José Sá, para Bruno Paixão.

No entender do CD, a expressão foi “ofensiva e colocou em causa a honra e dignidade” do árbitro.

Com os dois jogos de castigo, o guarda-redes suplente do FC Porto vai falhar os jogos com o Boavista (no Dragão) e o Belenenses (Restelo).

