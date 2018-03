Mundo Papua Nova Guiné aguarda tsunami após sismo de 6.9 Por

A Papua Nova Guiné registou um sismo bem próximo da costa, que apresentou uma magnitude de 6.9. Os populares estão agora em alerta, atentos ao risco de um tsunami.

De acordo com o US Geological Survey, o epicentro do abalo foi localizado a 300 quilómetros da costa da Papua Nova Guiné.

Face às condições do sismo, os serviços de proteção civil emitiram de imediato um alerta para a possível formação de um tsunami.

Não há, até ao momento, registo de vítimas, nem de danos materiais.

“As agências governamentais responsáveis pelas áreas costeiras ameaçadas devem informar e instruir as populações que estão em risco”, salientou a agência The Pacific Tsunami Centre.

“Estão previstas perigosas ondas de tsunami para algumas zonas costeiras”, reforçou

A surgir um tsunami, é provável que atinja as ilhas mais próximas da Papua Nova Guiné, como as Ilhas Salomão.

