Economia Rússia domina meio mundo com o pão Por

Mais de metade do pão consumido em todo o mundo é produzido a partir de trigo exportado pela Rússia. Os tempos da Guerra Fria já lá, mas este renascimento da potência euroasiática começa a fazer soar os sinais de alarme.

As exportações de alimentos subiram 25 por cento desde 2012, alerta a agência Bloomberg, que junta ao trigo o sucesso do peixe, do açúcar e do óleo de girassol.

Sem o trigo da Rússia, não seria possível fabricar mais de metade do pão feito em todo o mundo.

E a tendência é para que a dependência do resto do mundo face ao trigo russo aumente ainda mais: neste campanha, as previsões apontam para a exportação de 36,6 milhões de toneladas métricas, que será um novo recorde para a economia russa.

Apesar das sanções impostas pela União Europeia e pelos EUA em 2014, devido à crise na Crimeia, quase metade dos países compram produtos alimentares à Rússia, que agradece e cada vez reserva mais área agrícola para aumentar produções.

No ano passado, o Egito superou a milionária China como o maior importador de trigo russo, título que os chineses detinham desde 2012. Os custos para os egípcios dispararam 44 por cento apenas no ano passado!

Resta é saber se a China vai permitir que assim continue. Ainda de acordo com a Bloomberg, Pequim analisa hoje o levantamento da quarentena que impôs ao trigo proveniente de seis regiões russas.

Nem só de pão vive o Homem, mas a Rússia é, cada vez mais, o cesto de pão do planeta.

