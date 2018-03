Nas Notícias Pancadaria entre adeptos do Sporting e do Benfica no Campus de Justiça Por

Adeptos do Sporting e do Benfica protagonizaram cenas de violência, nesta quinta-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa. A pronta ação da PSP evitou males maiores.

A situação aconteceu no fim de uma audiência por causa do julgamento da morte de um adepto italiano nas imediações do Estádio da Luz, no ano passado.

De acordo com a Renascença não há feridos a registar.

O Ministério Público (MP) comunicou o pedido ao Tribunal, nesta quinta-feira, para que Luís Pina seja julgado por ser suspeito de atropelar mortalmente Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz.

O adepto italiano, que estaria em Lisboa para assistir ao jogo entre Sporting e Benfica, em Alvalade, estava nas imediações da Luz, onde foi atropelado e acabou por não resistir aos ferimentos.

Este caso tem 22 arguidos, entre os quais 10 são adeptos do Benfica e 12 do Sporting com ligações, alegadamente, aos grupo de adeptos organizados No Name Boys e Juventude Leonina.

Se Luís Pina é suspeito do crime de homicídio e de outros quatro crimes de homicídio de forma tentada, os outros 21 arguidos são suspeitos de participação em rixa, dano com violência e omissão de auxílio.

