Desporto Panathinaikos perde três pontos por ter salários em atraso Por

O Panathinaikos perdeu três pontos, em virtude de ter sido provado que tem salários em atraso. O histórico clube cai para o 11.º lugar e vê assim aumentados os riscos de descer de divisão.

A liga afirma que os pontos serão devolvidos se a dívida for paga ao jogador. Esta decisão levou o Panathinaikos para o 11.º lugar, agora com 26 pontos, num campeonato no qual competem 16 equipas.

O clube grego está em risco de descer de divisão, devido aos constantes problemas financeiros, que levaram os jogadores a faltar a treinos em protesto, enquanto os dirigentes se recusam a comentar a situação.

O AEK de Atenas lidera a liga grega com 57 pontos e está na luta pelo seu primeiro título no campeonato em 24 anos.