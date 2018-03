País em alerta amarelo por causa do mau tempo

Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso, nesta segunda-feira, uma vez que a chuva continua a marcar presença. O alerta amarelo é aplicado a todos os distritos, com exceção de Vila Real, Bragança e Guarda que estão sob aviso laranja. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tal como a Proteção Civil apelam à população que tenha cuidado e tome precauções por causa, sobretudo do vento e da agitação marítima.