"Ser pai foi a melhor coisa que me aconteceu", diz Ronaldo Por

Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista à GQ italiana, onde revelou estar “muito feliz a nível pessoal”. O capitão da Seleção Nacional explicou ainda os sacrifícios que faz para estar em forma e disse que é um pai ‘babado’.

“A minha maior paixão é passar tempo com o Cristiano Júnior e com os meus outros três filhos, estar com a minha noiva, com o resto da minha família e amigos. Gosto de desfrutar e de relaxar, sou um homem com sorte.”

Pai de quatro filhos, Ronaldo não tem dúvidas em assumir: “Ser pai foi a melhor coisa que me aconteceu”.

“Faz-me imensamente feliz. Desfruto de cada momento com os meus filhos”, disse, falando ainda sobre a educação que lhes pretende dar.

“Espero passar-lhes bons valores e garantir-lhes uma educação que os ajude a encontrar o seu caminho.”

Nesta entrevista, Ronaldo disse que vive um momento “fantástico” no aspeto “pessoal” mas não só.

“A família está a crescer, sinto-me muito feliz com a minha vida”, referiu Ronaldo, falando sobre a profissão. A nível profissional, tive dois anos muito bons, em que ganhei títulos com o meu clube e com a seleção nacional, e sinto que posso manter-me ao mais alto nível por mais alguns anos.”

Um homem de “ambição”

Nesta entrevista, Ronaldo explicou ainda a ambição que lhe alimenta o espírito.

“Eu tenho ambição, muita ambição. As pessoas devem perseguir os seus sonhos e quero continuar a fazê-lo, alcançar ainda mais conquistas. Tento sempre focar-me mais no presente do que no passado.”

O internacional português revelou ainda que “a vida é um desafio em todos os pontos de vista”.

“Tento estar no mais alto nível fisicamente, porque isso é muito importante na minha profissão. Para manter esse nível é necessário fazer sacrifícios. Há certas coisas que fiz quando tinha 20 anos e que sei que agora não posso mais fazer. Tem que se encontrar um equilíbrio.”

