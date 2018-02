Desporto Pai de jogador expulso invade campo e tenta agredir árbitro Por

O pai de um jovem jogador, que foi expulso pelo árbitro, invadiu o campo, num duelo de júniores, no último fim de semana, e tentou agredir o juiz. O homem acabou detido pela GNR.

Segundo conta o jornal A Verdade, tudo aconteceu num duelo de jovens entre o Rio de Moinhos (concelho de Penafiel) e o Tuías (concelho de Marco de Canaveses).

Após o árbitro ter dado ordem de expulsão a um jovem jogador do Rio de Moinhos, aos 40 minutos do primeiro tempo, o pai – que estava nas bancadas a assistir ao embate – invadiu o campo e tentou chegar a vias de facto com o juiz da partida.

A pronta ação dos militares da GNR evitaram males maiores.

De resto, para o local foram destacados mais militares para permitir que o duelo fosse jogado até ao final.

O homem terá agora de prestar contas na justiça, uma vez que o árbitro apresentou queixa.

Esta não é a primeira vez que a atitude mais exaltada de um pai, que acompanha jogos de futebol do filho, se torna mediática.

Recentemente, recorde-se, Martim Venâncio, de 10 anos, abraçou o árbitro durante um jogo da Associação de Futebol de Beja, na sequência do pai ter ameaçado o juiz.

Na altura, no jogo de benjamins, a atitude do jovem rapaz acabou por ser destacada.

