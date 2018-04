Desporto Pai de Bruno de Carvalho critica “porcos” da “benfiquização” em mensagem no Facebook Por

Bruno de Carvalho está afastado do Facebook, mas o pai marca presença. Rui de Carvalho atualizou a foto de perfil, com uma imagem onde surge ao lado do filho e com um curto texto… mais duro do qualquer linha alguma vez escrita pelo presidente do Sporting.

“Agora é assim!”, começa por escrever Rui de Carvalho, pai do presidente do Sporting. E “assim” é o rosto de felicidade, ao lado do filho, numa foto que emana amor.

Mas o amor que emana da imagem contrasta com o discurso de quase ódio. Fala de um “plano da benfiquização do desporto”, que só as “mentalidades corrompidas podem urdir”.

Fala de “malfeitores que, com suas maledicências, invenções, ameaças, atitudes de porcos, a procuram destruir”.

“São porcos antissociais os que assim procedem, mentalidades emporcalhadas pela cabeça de um polvo que tem de ser degolado!”

“Ao fim de muito tempo, lá consegui uma fotografia com o presidente do Sporting, que o é não por vontade minha, mas pelo amor que ele tem pelo clube de nós os dois”, conclui.

Veja o post:

