Pai atira-se para poço de 20 metros para salvar o filho

Uma criança caiu, este domingo, a um poço com cerca de 20 metros de profundidade na Aldeia da Figueira, em Portimão. O pai atirou-se e conseguiu manter o menino, de 7 anos, à superfície até à chegada dos bombeiros, avança o Correio da Manhã.

O alerta aconteceu perto das 15h45.

A criança terá caído acidentalmente no poço, com 20 metros de profundidade, sendo que o pai atirou-se para tentar salvar o filho.

As equipas de salvamento conseguiram resgatar os dois com vida, sendo que após o resgate ambos foram transportados para o hospital de Portimão, com ferimentos ligeiros.