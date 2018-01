Pai de Aimar chora no adeus d’ El Mago ao futebol

Acabou! Pablo Aimar fez o seu último jogo no futebol e teve direito a uma despedida emocionada no local onde tudo começou. Depois de ter terminado oficialmente a carreira há cerca de três anos, o antigo jogador do Benfica voltou aos relvados para realizar os derradeiros minutos com a camisola do Estudiantes de Río Cuarto, clube da terra que o viu nascer. Veja os vídeos da despedida.

Ídolo de Messi, o jogador, de 38 anos, jogou 50 minutos, no embate a contar para a segunda mão da primeira eliminatória da Taça da Argentina, que terminou com o nulo.

Mas para a história ficaram os últimos minutos de alguém que ‘perfumou’ tantos e tantos relvados com o seu futebol, de tal modo que se tornou o jogador referência para… Messi.

El Mago, como ficou conhecido no mundo do futebol, pendurou definitivamente as chuteiras com a camisola do ‘seu’ Estudiantes de Río Cuarto, na província de Córdoba, e deixou o palco para os mais novos.

Pai a chorar na tribuna e irmão em campo

A despedida teve emoção, com Aimar a ser ovacionado pelo estádio e a ter entregue a braçadeira de capitão ao irmão Andrés Aimar.

“Foi bom. Não passámos, mas foi uma boa festa para quem assistiu. Para ver, desfrutar. Podia calhar bem ou não. Para mim sim, porque consegui jogar com o meu irmão”, disse Aimar.

O argentino viu ainda o pai nas bancadas a chorar na despedida.

Ricardo Aimar não aguentou a emoção do adeus de ‘Pablito’ aos relvados.

Veja os vídeos:

