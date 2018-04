Local Oferecem 760 euros mensais por um T1 no leilão de rendas de Lisboa Por

A Câmara de Lisboa mandou suspender o leilão de rendas promovido pela Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) depois de terem chegado a oferecer 760 euros por um T1 que tinha um valor-base de 350 euros.

A autarquia tomou a decisão por entender que o resultado do concurso da SRU “não cumpre os princípios nem os critérios do Programa Renda Acessível (PRA)”, refere o Diário de Notícias.

É que as rendas propostas pelos inquilinos, no leilão, estavam bem longe de serem “acessíveis”. Por um T1 havia quem quisesse pagar uma renda de 760 euros, mais do dobro dos 350 que serviam de valor-base.

No comunicado enviado ao DN, a Câmara de Lisboa prometeu “averiguar as razões deste procedimento da SRU, tirando daí as devidas consequências”.

A SRU colocou em leilão oito apartamentos reabilitados na zona da Ajuda, no âmbito do PRA, que define a construção de entre 5000 a 7000 fogos de várias tipologias “com rendas entre 250 e 450 euros, muito abaixo dos valores praticados no mercado”.

Em nome da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, Luís Carvalho elogiou a suspensão do concurso.

Aceitar ofertas que rondavam o dobro do valor-base iria “desvirtuar a intenção da própria Câmara de tentar influenciar o mercado para haver ativos de arrendamento com os valores corretos”, referiu o presidente da associação, em declarações ao DN.

“As pessoas estão desesperadas porque não encontram uma casa para alugar em Lisboa e acabam por oferecer o que não podem pagar”, concluiu Luís Carvalho.

