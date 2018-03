Nacional Padre musculado e bronzeado dá que falar no Minho Por

Chama-se Ricardo Esteves, é padre no Alto Minho e tem uma rotina igual à de tantos outros portugueses, ainda que possa ser diferente de outros tantos sacerdotes. Este padre gosta de sair à noite com os amigos e não perde uma ida ao ginásio para manter o corpo são. Os músculos e a pele bronzeada não passam despercebidos entre a comunidade paroquial.

É com naturalidade que Ricardo Esteves fala da sua vida e das rotinas.

Embora não sendo comum, isto levando em conta a ideia generalizada que se tem de um sacerdote, o padre que joga à bola com os amigos, vai ao ginásio (quase) todos os dias, gosta de sair à noite, não esquece as suas obrigações para com Deus.

“Todos os dias faço as minhas orações. Pela minha família, pelos meus paroquianos, por mim e depois vou fazer um treininho”, explica o padre, de 35 anos, em declarações ao Jornal de Notícias (JN).

O religioso sublinha que, tal como tantos outros padres, reza as missas e faz as reuniões com a comunidade pastoral, mas não esconde o gosto que tem pela atividade física.

“Quando não posso vir de manhã, tento vir ao fim da tarde. Sou assíduo”, salientou o padre que também gosta de andar de mota.

“De vez em quando gosto de sentir aquela adrenalina”, referiu ao JN, o padre que também gosta de jogar futebol.

Ricardo Esteves tem a seu cargo várias comunidades paroquiais – em Seixas, Lanhelas e Vilar de Mouros.

O padre costuma fazer sessões fotográficas de solidariedade:

Padre num jogo com amigos e numa brincadeira de Carnaval, quando se vestiu de bombeiro:

Padre nas suas atividades de sacerdote:

