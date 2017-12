Nas Redes Padaria Portuguesa gera revolta com desperdício de bolos-reis Por

A Padaria Portuguesa, famosa desde que tentou impingir os pagamentos aos funcionários em “espírito de equipa”, está no centro de nova polémica nas redes após a divulgação de imagens escandalosas.

Em plena quadra natalícia, quando se apela à generosidade e outros valores humanos, um contentor do lixo no Largo da Graça, em Lisboa, está cheio até cima com bolos-reis da Padaria Portuguesa, ali a escassos metros de distância.

Os internautas não tardaram a apontar o dedo à Padaria Portuguesa, que procurou descartar responsabilidades ao imputar as culpas à “loja da Graça”, por esta não ter aplicado “as diretrizes transmitidas”.

“A fotografia que partilha connosco não se coaduna com a nossa política, valores e princípios pelos quais A Padaria Portuguesa se rege”, começa assim a mensagem de resposta às denúncias.

“Diariamente oferecemos as sobras de todas as lojas a organizações e associações, nomeadamente a Reefood e Comunidade Vida e Paz. Infelizmente a loja da Graça não aplicou as diretrizes que lhes foram transmitidas pelo que iremos proceder a uma análise interna de forma a apurar responsabilidades e tomar a devidas medidas corretivas”.

O incidente fez recordar uma outra polémica, ainda recente, com a Padaria Portuguesa.

No final de outubro, o CEO da empresa, Nuno Carvalho, deu uma entrevista para afirmar que “o espírito de equipa vale muito mais do que o salário base”.

Como resposta, o Bloco de Esquerda lembrou de imediato as práticas de precariedade fomentadas pela Padaria Portuguesa: “Quando um em cada quatro trabalhadores recebe o salário mínimo já sabemos que os outros não ganham muito mais”.

