Paços nega que Sérgio Conceição tenha cuspido em João Henriques

A reação de Sérgio Conceição após o final do jogo entre Paços de Ferreira e FC Porto, que os castores venceram por 1-0, tem feito correr ‘muita tinta’. As imagens captadas deixaram no ar a suspeita de que o técnico portista poderia ter cuspido no treinador do Paços de Ferreira. Nesta segunda-feira, os pacenses negam essa situação.