Desporto Paços de Ferreira derrota FC Porto (1-0) e anima campeonato Por

O FC Porto marcou passo na luta pelo título, este domingo, ao ser derrotado pelo Paços de Ferreira, por 1-0, no Estádio da Mata Real.

A I Liga ganhou novo ânimo este domingo, com o FC Porto a estar agora apenas com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, que ontem venceu o Desportivo das Aves (2-0).

Na Mata Real, debaixo de chuva intensa e vento forte, o FC Porto foi incapaz de furar a defensiva pacense e acabou derrotado, por 1-0.

À passagem do 35, Miguel Vieira deu o melhor seguimento a um passe de Felipe Ferreira e apontou o único golo do encontro.

Apesar da pressão portista, especialmente nos últimos 25 minutos, os dragões foram incapazes de ultrapassar Mário Felgueiras e saíram da Capital do Móvel com a primeira derrota da prova. O guardião pacense foi mesmo o herói do encontro, com várias defesas de grande nível, tendo inclusive travado uma grande penalidade a Brahimi.

Sérgio Conceição foi expulso já depois do apito final, quando se dirigiu ao árbitro.

Com este resultado, o FC Porto mantém a liderança da Liga, com 67 pontos, mais dois que o Benfica, que segue no 2.º lugar.

O Paços de Ferreira conquista três importantes pontos na fuga à despromoção e alcança o 14.º posto, com mais três pontos que o último classificado, o Estoril.

Veja o golo do encontro.

8 PARTILHAS Partilhar Tweetar