Desporto Paciência e Dalot titulares no FC Porto. Doumbia no Sporting Por

Já são conhecidas as equipas titulares que vão discutir, daqui a menos de uma hora, o clássico no Estádio do Dragão. Gonçalo Paciência e Dalot são as novidades nos dragões.

Perante as ausências sofridas de ambas as partes, as equipas titulares do jogo desta sexta-feira apresentam algumas novidades.

Do lado do FC Porto, Diogo Dalot mantém a titularidade à esquerda da defesa, enquanto Gonçalo Paciência assume-se como a referência ofensiva.

No Sporting, face à ausência de Piccini, Ristovski assume o lado direito da defesa, com Doumbia a ser o escolhido para liderar o ataque dos leões.

Veja as equipas.

Onze do FC Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Marcano e Dalot; Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio e Brahimi; Marega e Gonçalo Paciência

Onze do Sporting: Rui Patrício, Ristovski, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; William, Battaglia, Bryan Ruiz e Acuña; Bruno Fernandes e Doumbia

