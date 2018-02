Um dos pilotos que esteve mais em destaque no recente Rali de Monte Carlo, apesar de se estrear pela Toyota, Ott Tanak é também um piloto em foco na segunda prova do WRC.

O Rali da Suécia é um evento onde o estónio se costuma dar bem, e não obstante ser apenas a segunda prova que faz com o Yaris WRC, as expetativas são muito grandes numa prova com muito significado para si.

Tanak na primeira pessoa sobre a prova do próximo fim de semana.