Ossada de centenas de anos descoberta em igreja de Lisboa

Um caixão com uma ossada de centenas de anos foi descoberto, este sábado, na igreja de S. José dos Carpinteiros, em Lisboa, informou o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.

Segundo informações do oficial do comando da PSP de Lisboa, os funcionários de uma empresa de construção civil descobriram o caixão, na igreja.

“Estavam a proceder a obras quando uma parede, em madeira, quebrou e se descobriu o caixão”, conta.

O comissário Figueiredo avançou que, dadas as características do caixão, é possível que as ossadas tenham “centenas de anos”.