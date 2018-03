Nas Notícias Todos os voos da Madeira cancelados devido ao mau tempo Por

Os 16 voos que iam aterrar e partir da ilha da Madeira durante a manhã deste sábado foram cancelados devido ao mau tempo, com ventos que chegam aos 130 quilómetros por hora.

De acordo com a RTP, as fortes rajadas de vento que se fazem sentir no arquipélago da Madeira obrigaram à suspensão das ligações aéreas. Ao todo, este cancelamento afetou pelo menos 2000 passageiros.

As ligações marítimas entre a Madeira e Porto Santo foram também suspensas devido à forte ondulação.

A Porto Line, empresa responsável pelas ligações marítimas, explica a tomada de decisão pelas “más condições atmosféricas” que poderiam por em causa “a segurança do navio e dos passageiros”.

Os passageiros afetadas por esta interrupção podem fazer a alteração da data do bilhete sem qualquer taxa adicional, garante a empresa.

