Motores Os testes de preparação para as 12 Horas de Sebring Por

Passado um mês sobre as 24 Horas de Daytona as equipas do IMSA Sportscar já preparam o segundo embate do campeonato.

Em Sebring já rodaram alguns dos protagonistas do campeonato norte-americano de resistência, entre eles o Cadilla DPi V.R # 5 da Mustang Sampling, com que João Barbosa, Filipe Albuquerque e Christian Fittipaldi alcançaram uma memorável vitória em Daytona.

Agora, na pista desenhada no antigo aeródromo do centro sul da Florida o desafio é um pouco diferente, pelo que as equipas, incluindo a Action Express Racing, procuram adaptar protótipos e GT à natureza de Sebring, nomeadamente ao seu pavimento parcial em cimento, bastante irregular e que exige bastante da mecânica e da preparação física dos pilotos.

Fique com alguns dos momentos da ação dos testes para as próximas 12 Horas de Sebring.