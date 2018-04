Motores Os testes de Dani Sordo em Portugal Por

Embora estejamos a quase um mês da edição 2018, o Rali de Portugal já ‘mexe’, com vários pilotos de fábrica a efetuarem a sua preparação da ronda lusa do Campeonato do Mundo. Como foi o caso de Dani Sordo.

A Hyundai, à imagem da M-Sport Ford, veio até ao nosso país para trabalhar intensamente no i20 WRC nos pisos de terra, algo diversos dos que a equipa vai encontrar antes da prova portuguesa na Argentina, onde também se encontram algumas formações de fábrica.

Neste caso as imagens reportam-se aos ensaios efetuados por Dani Sordo no Colmeal, em pleno centro do país.