Os primeiros testes da IndyCar em Phoenix

.A pré-temporada da IndyCar Series arrancou esta semana com os primeiros testes em Phoenix (Arizona), onde equipas e pilotos tiveram o primeiro contacto em pista com o novo Dallara que vai ser utilizado a partir de 2018.

Uma nova aerodinâmica para ‘aprender’, percebendo as afinações a adotar, antes da época se iniciar em St. Petersburgh a 11 de março. Um traçado urbano onde as indicações para as ovais serão quase irrelevantes, mas já deu para ter uma noção de como o novo monolugar reage, e para os participantes foi o tão ansiado regresso à pista.

Fique com um ‘cheirinho’ do que se passou na pista do Arizona.