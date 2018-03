Europa Os números do Euromilhões. Veja a chave para a fortuna Por

Acabam de sair os números do Euromilhões de sexta-feira, dia 23 de março. A chave de hoje dá acesso a um magnífico jackpot no valor de 37 milhões de euros. Veja o vídeo do sorteio e regresse mais logo para confirmar o código do M1lhão.

Ditaram as bolas do sorteio que a combinação seja formada pelos números 05, 07, 11, 46 e 50 e as estrelas 08 e 11.

Sorteio: 024/2018 Data: 23/03/2018 Números: 05, 07, 11, 46 e 50 Estrelas: 08 e 11

O PTJornal publica os números do Euromilhões em última hora, após a consulta de vários canais oficiais. É responsabilidade dos apostadores confirmarem a chave, assim como eventuais prémios, nessas mesmas plataformas.

Em Portugal, os prémios são tributados em imposto de selo quando o valor supera os 5000 euros, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

O Euromilhões de hoje tem em jogo um jackpot de 37 milhões de euros porque no sorteio de terça-feira, que tinha em jogo um acumulado de 25 milhões, não teve totalistas.

Ainda assim, foi registado em Portugal um dos três boletins que dividem o segundo prémio, de acordo com a informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

São quase 358 mil euros por contemplado!

Houve oito apostas a acertar numa combinação para o terceiro prémio, mas nenhuma delas foi registada em território nacional.

Feitas as contas, é uma recompensa individual ligeiramente superior a 31 mil euros.

Com uma combinação para o quarto prémio houve um total de 36 boletins, com cinco deles a terem sido registados por cá.

São perto de 3400 euros para cada um.

Veja o sorteio.

