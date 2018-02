Motores Os momentos fortes da Corrida dos Campeões Por

A edição 2018 da Corrida dos Campeões levou o evento pela primeira vez ao Médio Oriente. A prova teve um ambiente muito próprio em Riade, mas quando a competição começou ninguém mais pensou que estava na Arábia Saudita.

David Coulthard chamou a si a vitória final, batendo um aguerrido Peter Solberg, mas a RoC deste ano foi muito mais do que o confronto entre o antigo às da Fórmula 1 e o ex-campeão mundial de ralis, pois a emoção viveu-se desde as primeiras ‘mangas’ de eliminação e também na Taça das Nações, ganha pela Alemanha.

Fique com as imagens do fim de semana em Riade.