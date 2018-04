Motores Orlando Romana de regresso em Loulé Por

Figurando entre os mais antigos organizadores de provas de todo-o-terreno em Portugal, Orlando Romana está de regresso para participar na Baja de Loulé.

Na prova algarvia, que se disputa no próximo fim de semana, o piloto do ACP – que desde 1988 fez parte da equipa então liderada por José Megre – terá Jaime Santos como navegador e irá alinha aos comandos de um Buggy NM Proto. A dupla, que é atualmente responsável pela organização da Baja de Portalegre e das 24 Horas TT de Fronteira, vai assim colocar-se ‘do outro lado’ enfrentando as pistas da competição.

Para além de não ser um estranho ao todo-o-terreno como organizador, Orlando Romana Jaime Santos ‘vestem’ o papel de piloto e navegador até para perceberem como é ser concorrente. Isto para além, de, como dizem, ter surgido “a oportunidade de voltar a competir, sempre com o objetivo de aprender o compreender melhor o lados dos participantes, para assim ser possível melhorar os eventos que são da sua responsabilidade”.

“A viatura que vamos utilizar será o Buggy NM Proto de 2 rodas motrizes, preparado por Nuno Marques, que muito gentilmente nos ‘empurrou’ para esta participação. A todos os que nos apoiam, Câmara Municipal de Alcoutim, Hotéis Vila Galé, Associação de Jovens do Nordeste Algarvio (Intervivos) e Megape o nosso obrigado por tornarem possível esta experiência”, explica Orlando Romana.