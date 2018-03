Nas Notícias ‘Operação Páscoa’ regista dois mortos Por

A Operação Páscoa da Guarda Nacional Republicana (GNR), nas estradas desde quinta–feira, registou dois mortos e 299 acidentes, menos 101 do que no período homólogo do ano passado, disse à Lusa fonte da força de segurança.

Segundo a mesma fonte, este ano, a GNR regista mais um morto do que no período homologo do ano passado.

Quanto ao número de feridos graves, este ano contabilizam-se quatro, menos sete que no ano passado, e 79 feridos ligeiros, menos 31 do que em 2017, segundo a mesma fonte.

A GNR recomenda “uma condução preventiva, dada o previsto agravamento das condições atmosféricas, com chuva e queda de neve nas terras altas”.

A situação rodoviária nacional às 16:15 era “normal”, sem qualquer densidade de tráfego, segundo a mesma fonte.

A Operação Páscoa da GNR iniciou-se na quinta-feira e termina na próxima segunda-feira, em todo o território nacional, e este ano dura mais 24 horas do que no ano passado.

