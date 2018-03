Nas Notícias Operação Páscoa regista 476 acidentes nas estradas e ultrapassa número de 2017 Por

A Operação Páscoa da GNR, que se encontra nas estradas desde quinta–feira, registou até às 24:00 de sexta–feira um total de 476 acidentes, mais 76 do que no período homólogo, dois mortos e sete feridos graves.

De acordo com fonte da GNR, ao fim do segundo dia de operação, já se tinham registado 476 acidentes, dois mortos, sete feridos graves e 122 feridos ligeiros, a que acrescem mais dois acidentes graves com três feridos graves, registados já entre as 00:00 e as 11:00 de hoje.

Contudo, estes últimos dados são provisórios, uma vez que o balanço final só é fechado ao final do dia, ou seja, às 24:00 de hoje.

Comparando com o mesmo período do ano passado, contam-se já mais 76 acidentes, mais um morto, menos quatro feridos graves e mais 12 feridos ligeiros, acrescentou.

