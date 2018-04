Nas Notícias Operação Páscoa da GNR regista seis mortos e mais de 300 feridos em 1010 acidentes Por

A GNR registou 1010 acidentes, dos quais resultaram seis mortos, 19 feridos graves e 299 feridos ligeiros, na Operação Páscoa de patrulhamento e fiscalização rodoviária entre 29 de março e segunda–feira.

A GNR adianta que em igual período detetou 6665 contraordenações, menos 1537 que as registadas em período homólogo de 2017.

Das contraordenações detetadas constam 2907 por excesso de velocidade, 286 por falta de inspeção periódica obrigatória, 243 relacionadas com iluminação e sinalização, 225 excessos de álcool no sangue, 218 por uso indevido do telemóvel, 193 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças e 192 relacionadas com tacógrafos.

Durante o período da Páscoa, a GNR intensificou o patrulhamento nas estradas em todo o território nacional, com o objetivo de “apoiar os utentes das vias e de reduzir situações que configurem comportamentos de risco, privilegiando uma atuação preventiva e de grande visibilidade”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar