Operação Fizz: Emitido mandado de detenção para Manuel Vicente

O tribunal responsável pelo julgamento da Operação Fizz emitiu, na sexta-feira, um mandado de detenção para notificar, em Portugal, o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente.

De acordo com o que a agência Lusa teve acesso, esta decisão de notificação da acusação na Operação Fizz é válida somente para este fim de semana.

A possibilidade de Manuel Vicente se deslocar a Portugal durante o fim de semana, dada a conhecer pela PSP, acelerou o processo por parte do Ministério Público que, assim, solicitou ao tribunal coletivo a emissão de mandados.

Manuel Vicente é assim notificado do teor da acusação e deverá prestar Termo de Identidade e Residência (TIR), com a indicação de morada no nosso país.

A 25 de janeiro, no primeiro dia de julgamento da operação, o processo que envolve Manuel Vicente foi separado do outro caso que tem como principal arguido Orlando Figueira.

O ex-vice-presidente angolano é acusado de corrupção ativa e branquamento de capitais, enquanto Orlando Figueira, no outro caso, está acusado de ter sido corrompido por Manuel Vicente para arquivar inquéritos em que este era visado.

