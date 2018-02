Operação Carnaval da GNR está na estrada

A Guarda Nacional Republicada arranca com a chamada operação ‘Carnaval 2018’ nesta sexta-feira, na qual prevê um patrulhamento mais visível e uma fiscalização rodoviária, sobretudo, perto dos locais dos festejos carnavalescos. A iniciativa durará até terça-feira.

Em comunicado, a força militar dizer que irá realizar “ações para as vias mais críticas, com especial incidência para as que convergem aos locais onde tradicionalmente ocorrem festividades carnavalescas”.

Os militares da GNR vão estar atentos à condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas.

Também estará mira das autoridades o excesso de velocidade e incorreta ou não utilização do cinto de segurança, tal como dos sistemas de retenção para crianças (cadeirinhas).

O objetivo passará também por prevenir a sinistralidade rodoviária e garantir a fluidez do tráfego, recomendando cuidados.

