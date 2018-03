Nas Notícias Operação ao presidente da Assembleia da República correu “bem” Por

A operação ao presidente da Assembleia da República, que se realizou nesta quarta-feira, correu “bem” e Ferro Rodrigues já se encontra a recuperar.

O gabinete da segunda figura do Estado enviou um comunicado a dar conta de que a cirurgia “decorreu com sucesso”.

Ferro Rodrigues foi submetido a um ato cirúrgico a um pulmão, no Hospital Pulido Valente.

“O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi esta tarde submetido a uma intervenção cirúrgica a um pulmão, a cargo do dr. Francisco Félix, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Pulido Valente – Centro Hospitalar de Lisboa Norte, operação que decorreu com sucesso, conforme previsto”, pode ler-se na nota divulgada.

Marcelo Rebelo de Sousa deverá visitar Ferro Rodrigues em breve.

Durante a ausência de funções, o presidente da Assembleia da República será substituído no cargo pelo socialista Jorge Lacão.

Na terça-feira, recorde-se, o gabinete de Ferro Rodrigues já tinha dado conta de que, “em caso de necessidade, a substituição do presidente da Assembleia da República poderá ser prorrogada“.

O atual líder da ‘casa da democracia’ tem 68 anos.

Ferro Rodrigues é presidente do Parlamento desde 2015.

