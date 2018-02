Europa Ópera de Londres evacuada devido a ameaça de bomba Por

A Royal Opera House, em Londres, foi evacuada há momentos, devido a uma ameaça de bomba. Também os edifícios da zona central de Londres mereceram esta medida de precaução máxima.

Segundo avança o The Mirror, houve uma ameaça de bomba na manhã desta terça-feira, em Convent Garden.

As autoridades estiveram no local, sendo que a situação “foi normalizada”, depois de feitas investigações no local.

“A Royal Opera House foi evacuada, na manhã de hoje, bem como outros edifícios da zona. A situação está normalizada, com funcionários e artistas a regressar com segurança ao prédio”, informam os responsáveis daquela casa de artes, no Twitter.

