ONU insta autoridades venezuelanas a investigar incêndio que matou 68 presos

“Apelamos às autoridades venezuelanas para que façam uma investigação imediata, minuciosa e efetiva para determinar as causas das mortes, proporcionar reparações (indemnizações) às famílias das vítimas e, quando apropriado, identificar e levar os responsáveis perante a justiça”, refere a Organização das Nações Unidas em comunicado.

O documento do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos refere que a ONU está chocada “com as terríveis mortes de pelo menos 68 pessoas na Venezuela” na sequência de “alegados confrontos entre detidos e membros das forças de segurança”.

“Também estamos preocupados por relatos de que as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo para dispersar os familiares que se reuniram em frente da esquadra de policia para exigir informação”, refere.

Segundo a ONU os lugares de detenção nas esquadras de polícia na Venezuela “são usadas geralmente como centros permanentes de detenção, há sobrelotação generalizada e condições terríveis de detenção”.

No comunicado a ONU lembra que “os Estados são os garantes da vida e integridade pessoal das pessoas privadas de liberdade” e insta “o Governo da Venezuela a adotar imediatamente as medidas para melhorar as condições de detenção, em conformidade com os padrões e normas internacionais dos direitos humanos, incluindo a proibição da tortura”.